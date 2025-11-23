Промоутер рассказал, можно ли сравнивать Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым

Промоутер Хрюнов: не стал бы сравнивать Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что не стоит сравнивать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева и экс‑обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает «Матч ТВ».

«Не сравнивал бы Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедова, а привел в пример их трудолюбие, максимальную преданность делу. Думаю, это достойные и уважаемые люди, продолжатели дела своего великого учителя Абдулманапа Нурмагомедова», — сказал Хрюнов.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Джека Деллу Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее Маддалена заявил, что Махачев заслужил победу в поединке с ним.