Гусев рассказал, хочет ли он полноценно возглавить «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что хотел бы полноценно возглавить клуб, передает РИА Новости.

«Безусловно, у меня есть амбиции работать без приставки «исполняющий обязанности». Других вариантов, кроме как побеждать в каждом матче, у нас нет. Что касается дальнейшего, то этот вопрос не ко мне», — сказал Гусев.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве.

В составе победителей точными ударами отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев. Под занавес встречи третий мяч в ворота гостей забил Эль-Мехди Маухуб. При счете 0:2 с поля был удален игрок махачкалинцев Имадеддин Аззи.

В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков. Махачкалинцы идут на 13-й строчке, набрав 14 баллов.

