В «Динамо» рассказали, будет ли выплачена неустойка Карпину после ухода из клуба

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: неустойки Карпину не может быть

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что Валерий Карпин сам отказался от неустойки после ухода с поста главного тренера клуба, передает Sport24.

«Уход Карпина? Много комментариев было на эту тему. Он изъявил желание покинуть клуб в понедельник, все было быстро оформлено. Никакой неустойки не может быть, это решение тренера», — сказал Пивоваров.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве.

В составе победителей точными ударами отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев. Под занавес встречи третий мяч в ворота гостей забил Эль-Мехди Маухуб. При счете 0:2 с поля был удален игрок махачкалинцев Имадеддин Аззи.

В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков. Махачкалинцы идут на 13-й строчке, набрав 14 баллов.

Ранее в «Динамо» отреагировали на первую победу команды после ухода Карпина.