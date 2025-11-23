В «Динамо» отреагировали на первую победу команды после ухода Карпина

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: в игре с махачкалинцами была раскрепощенность

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо», отметив, что в игре команды была раскрепощенность, передает «Чемпионат».

«Надо подчеркнуть: есть результат — три очка. Это хорошо. Показалось, что была раскрепощенность. Однако игра была не простой. Но команда действовала организованно», — сказал Пивоваров.

Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве.

В составе победителей точными ударами отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев. Под занавес встречи третий мяч в ворота гостей забил Эль-Мехди Маухуб. При счете 0:2 с поля был удален игрок махачкалинцев Имадеддин Аззи.

В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков. Махачкалинцы идут на 13-й строчке, набрав 14 баллов.

Ранее грозненский «Ахмат» Станислава Черчесова проиграл четвертый матч подряд в РПЛ.