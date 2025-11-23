Футболист «Динамо»: мы не прощались с Карпиным

Игрок «Динамо» Тюкавин: мы не прощались с Карпиным

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что не прощался с бывшим тренером команды Валерием Карпиным, передает «Чемпионат».

«После ухода Карпина изменилось все. Это произошло в выходной день, а все узнали это в понедельник. Было неожиданно. На следующий день Карпин приехал на базу, сказал обычные слова — и мы попрощались. Точнее мы-то с ним не прощаемся, он ведь тренер сборной», — сказал Тюкавин.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве.

В составе победителей точными ударами отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев. Под занавес встречи третий мяч в ворота гостей забил Эль-Мехди Маухуб. При счете 0:2 с поля был удален игрок махачкалинцев Имадеддин Аззи.

В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков. Махачкалинцы идут на 13-й строчке, набрав 14 баллов.

Ранее сообщалось о том, что в «Динамо» хотят, чтобы Гусев остался на посту тренера команды.