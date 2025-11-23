В «Динамо» хотят, чтобы Гусев остался на посту тренера команды

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин выразил надежду на то, что исполняющий обязанности главного тренера клуба Ролан Гусев останется в команде, передает Sport24.

«Надеюсь, что Гусев останется с нами. Мы будем всячески ему помогать, выполнять все требования. Наверное, он созрел для того, чтобы стать главным. От нас всех зависит останется ли он в этой роли», — сказал Тюкавин.

23 ноября «Динамо» победило динамовцев из Махачкалы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве.

В составе победителей точными ударами отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев. Под занавес встречи третий мяч в ворота гостей забил Эль-Мехди Маухуб. При счете 0:2 с поля был удален игрок махачкалинцев Имадеддин Аззи.

В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков. Махачкалинцы идут на 13-й строчке, набрав 14 баллов.

Ранее в «Динамо» отреагировали на первую победу команды после ухода Карпина.