«Динамо» разгромно победило в первом матче после ухода Карпина

Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Махачкалы в матче РПЛ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая завершилась со счетом 3:0, прошла в Москве.

В составе победителей точными ударами отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев. Под занавес встречи третий мяч в ворота гостей забил Эль-Мехди Маухуб. При счете 0:2 с поля был удален игрок махачкалинцев Имадеддин Аззи.

В турнирной таблице чемпионата России московское «Динамо» идет на девятом месте, набрав 20 очков. Махачкалинцы идут на 13-й строчке, набрав 14 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Карпина обвинили в мести.

Футбол. Чемпионат России
