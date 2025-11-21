На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Устроил акцию против «Зенита»: Карпина обвинили в мести

Комментатор Орлов заявил, что тренер Карпин мстит «Зениту»
Александр Вильф/РИА Новости

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» обвинил главного тренера сборной России Валерия Карпина в том, что он намеренно не выпустил на поле в товарищеском матче против национальной команды Перу игрока петербургского «Зенита» Андрея Мостового.

«То, что сотворил Карпин, — это акция против «Зенита». Когда сборная играет в городе, откуда у нее есть ведущий футболист, тренер обычно выпускает этого футболиста. А он его не выпустил на матч в Санкт-Петербурге. <...> Это был просто вызов «Зениту». Он мстит «Зениту», мстит!» — заявил он.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге на домашней арене «Зенита» 12 ноября и завершился со счетом 1:1. Через три дня российская сборная проиграла национальной команде Чили с результатом 0:2.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Мостовой извинился за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

