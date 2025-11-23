Стали известны составы на матч «Локомотив» — «Краснодар»

Московский «Локомотив» и «Краснодар» объявили составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Карпукас, Руденко, Комличенко, Ненахов, Бакаев, Пруцев, Батраков.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Оласа, Черников, Дуглас Аугусто, Са, Кордоба, Гонсалес, Сперцян, Батчи.

Стартовый свисток прозвучит 23 ноября в 19:45 по московскому времени.

«Краснодар» делит первую строчку в турнирной таблице с петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, набрав 33 очка. У «Локомотива» 30 баллов и четвертое место.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.