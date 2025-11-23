Легенда «Спартака»: матч с ЦСКА не понравился болельщикам

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА не понравился болельщикам, передает «Чемпионат».

«Потрясающее зрелище было на стадионе, чего не скажешь о зрелищности в матче. Уверен, что вчера показали команды, болельщикам не понравилось. Мало голевых моментов, увидели один гол и мало красивых комбинаций», — сказал Аленичев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

