Экс-хоккеист «Амурских Тигров» Шматков погиб в возрасте 24 лет

Экс-хоккеист «Амурских Тигров» Шматков погиб в ДТП в возрасте 24 лет
sportoakimirka/Shutterstock/FOTODOM

Бывший защитник хоккейного клуба «Амурские Тигры» Даниил Шматков погиб на 25-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

Отмечается, что хоккеист попал в ДТП, управляя своим грузовиком.

«Руководство школы, игроки, сотрудники и болельщики выражают искренние соболезнованиям семье Даниила. Вечная память», — говорится в сообщении.

За «Амурских Тигров» Шматков провел 107 матчей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

18 октября 2025 года российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

При этом в московском «Динамо» не уточнили детали произошедшей аварии. Команда также выразила соболезнования родным и близким спортсменов.

20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за молодежную команду «Динамо», 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.

Ранее во время ралли погиб гонщик.

