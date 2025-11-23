Экс-хоккеист «Амурских Тигров» Шматков погиб в возрасте 24 лет

Бывший защитник хоккейного клуба «Амурские Тигры» Даниил Шматков погиб на 25-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.
Отмечается, что хоккеист попал в ДТП, управляя своим грузовиком.
«Руководство школы, игроки, сотрудники и болельщики выражают искренние соболезнованиям семье Даниила. Вечная память», — говорится в сообщении.
За «Амурских Тигров» Шматков провел 107 матчей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).
18 октября 2025 года российские регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
При этом в московском «Динамо» не уточнили детали произошедшей аварии. Команда также выразила соболезнования родным и близким спортсменов.
20-летний Морозов в прошлом сезоне играл за молодежную команду «Динамо», 21-летний Чазов выступал за ЦСКА.
Ранее во время ралли погиб гонщик.