В МВД не поступала информация об избиении болельщика ЦСКА после дерби со «Спартаком»

В МВД не получали информацию о драке фанатов после дерби ЦСКА — «Спартак»

В Главном управлении МВД России по Москве сообщили об отсутствии официальной информации о драке болельщиков после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Информация о драке пока не поступала», — заявили в ведомстве.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как несколько мужчин начали бить фаната в красно-синем шарфе прямо у стен «Лукойл Арены». После этого болельщики «Спартака» начали скандировать кричалки с использованием нецензурной лексики.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее в ЦСКА выступили с заявлением из-за избиения фаната после игры со «Спартаком».