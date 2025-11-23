Стала известна причина избиения фаната ЦСКА после матча со «Спартаком»

Болельщик московского ЦСКА сам спровоцировал конфликт с фанатами столичного «Спартака» после матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в результате которого он был избит, сообщает Telegram-канал «КБ телега».

Отмечается, что у болельщика армейцев была возможность избежать конфликт, но он продолжил провоцировать фанатов «Спартака», скандируя кричалки и показывая неприличные жесты. Изначально конфликт случился с одним болельщиком «Спартака», которого держал второй болельщик.

Также утверждается, что болельщик ЦСКА смотрел матч на трибуне фанатов «Спартака», размахивая красно-белым флагом, а после матча он достал красно-синий шарф, который прятал под курткой.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко.

Ранее в ЦСКА выступили с заявлением из-за избиения фаната после игры со «Спартаком».