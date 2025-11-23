На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина избиения фаната ЦСКА после матча со «Спартаком»

«КБ телега»: избитый фанат ЦСКА провоцировал болельщиков «Спартака»
true
true
true

Болельщик московского ЦСКА сам спровоцировал конфликт с фанатами столичного «Спартака» после матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в результате которого он был избит, сообщает Telegram-канал «КБ телега».

Отмечается, что у болельщика армейцев была возможность избежать конфликт, но он продолжил провоцировать фанатов «Спартака», скандируя кричалки и показывая неприличные жесты. Изначально конфликт случился с одним болельщиком «Спартака», которого держал второй болельщик.

Также утверждается, что болельщик ЦСКА смотрел матч на трибуне фанатов «Спартака», размахивая красно-белым флагом, а после матча он достал красно-синий шарф, который прятал под курткой.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко.

Ранее в ЦСКА выступили с заявлением из-за избиения фаната после игры со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами