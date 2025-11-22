На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦСКА выступили с заявлением из-за избиения фаната после игры со «Спартаком»

ЦСКА потребовал привлечь к ответственности мужчин, избивших фаната армейцев
Александр Вильф/РИА «Новости»

ЦСКА потребовал привлечь к ответственности фанатов «Спартака», напавших на болельщика армейцев на стадионе после завершения матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в своем Telegram-канале написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах», — заявил он.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как несколько мужчин начали бить фаната в красно-синем шарфе прямо у стен «Лукойл Арены». После этого болельщики «Спартака» начали скандировать кричалки с использованием нецензурной лексики.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко.

Ранее в «Спартаке» раскрыли, как санкции на «Лукойл» повлияют на клуб.

Футбол. Чемпионат России
