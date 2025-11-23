Российская гимнастка Милана Каюмова завоевала золотую медаль в упражнениях на брусьях на юношеском чемпионате мира в Маниле.

15-летняя спортсменка показала результат с оценкой в 13,933 балла.

Второе место заняла словацкая гимнастка Луция Пилярова с 13,800 баллами, третьей стала американка Кэролайн Моро, набравшая 13,333 балла.

Каюмова была единственной российской гимнасткой в женской программе турнира. Еще одним представителем России на чемпионате является Арсений Духно, одержавший победу в многоборье 22 ноября.

Российские спортсмены, представляющие художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2025 году Международная федерация гимнастики (FIG) начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. Крамаренко отказали в нейтральном статусе.

