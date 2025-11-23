На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Спартака» ответил, стоит ли Батракову переходить в европейский клуб

Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не рекомендует 22-летнему футболисту «Локомотива» Алексею Батракову переходить в европейский клуб в ближайшее время, передает «Матч ТВ».

«Учитывая игровые данные Алексея, лучше ехать в Испанию, а не во Францию или Италию. Батраков — лучший футболист России на данный момент. Ему нужно провести еще один сезон, чтобы показать всем, что его успешная игра — не случайность», — заявил Аленичев.

Интерес к Батракову также проявляли «Монако», «Барселона» и «Ювентус», но прямых переговоров эти клубы пока не начинали.

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 62 матча, забил 29 мячей и сделал 14 передач. В нынешнем сезоне футболист с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока 8 встреч и 3 гола за сборную России.

Ранее португальский клуб вступил в борьбу за полузащитника «Локомотива».

Футбол. Чемпионат России
