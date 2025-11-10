На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Португальский клуб вступил в борьбу за полузащитника «Локомотива»

«Порту» готов заплатить более 20 млн евро за игрока «Локомотива» Батракова
true
true
true
close
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Португальский футбольный клуб «Порту» начал переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Представители клуба уже провели предварительные переговоры и готовы предложить за трансфер российского футболиста более 20 миллионов евро, так как считают Батракова преемником Дмитрия Аленичева, который ранее успешно выступал за этот клуб. Специалисты отмечают технику, видение поля и умение спортсмена действовать в штрафной площади.

Интерес к Батракову также проявляли «Монако», «Барселона» и «Ювентус», но прямых переговоров эти клубы пока не начинали.

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 62 матча, забил 29 мячей и сделал 14 передач. В нынешнем сезоне футболист с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока 8 встреч и 3 гола за сборную России.

Ранее «Локомотив» опроверг слухи о переходе Батракова в «ПСЖ».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами