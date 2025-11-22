Отобравшийся на ОИ Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при

Фигурист Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

Фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России в Москве.

За свой прокат спортсмен набрал 105,06 балла. На втором месте расположился Евгений Семененко, которую программу которого судьи оценили в 92,38 балла. Замкнул тройку сильнейших действующий чемпион России Владислав Дикиджи — 84,28 балла.

Гуменник ранее завоевал олимпийскую лицензию, выиграв квалификационный турнир в сентябре. Однако Международный олимпийский комитет сообщил, что фигуристам необходимо дождаться решения специальной комиссии по допуску к Играм.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

