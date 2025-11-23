«Человек с маленьким достоинством»: боец UFC о конфликте с российским чемпионом

Ирландский боец Иэн Гэрри на пресс-конференции заявил, что российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев демонстрирует детское поведение.

«Из Чимаева полезло детское поведение. Он толкнул меня. Это поведение человека с маленьким достоинством. Ты и так чемпион мира, тебе не нужно показывать, что ты крутой. Просто будь мужиком. В один день он будет нырять мне в ноги», — высказался Гэрри.

Иан Гарри одержал победу по единогласному решению судей, в то время как в главном бою вечера Царукян успешно провел удушающий прием против новозеландца Дэна Хукера во втором раунде.

Чимаев — российский боец, представляющий ОАЭ. В ночь на 17 августа он одержал победу южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Ранее российский боец Чимаев и ирландец Гарри едва не устроили бой за кулисами UFC.