«Это уровень низа РПЛ»: Юран о работе в Турции

Российский тренер Сергей Юран после работы в «Серик Беледиеспор» заявил, что турнир в Турции соответствует уровню нижней части таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне очень понравилось в Турции, сильная Первая лига. Наверное, это уровень низа РПЛ», — высказался Юран.

29 октября российский тренер Сергей Юран, возглавлявший турецкий «Серик Беледиеспор» с июля 2025 года, был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с инвестором клуба Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

Садыгов являлся инвестором футбольного клуба «Химки», который в сентябре 2025 года был признан банкротом из-за долгов на сумму 448 миллионов рублей. РФС пожизненно отстранил акционера от участия в деятельности любого клуба под эгидой РФС.

Ранее гендиректор ЦСКА оправдал Акинфеева за пропущенный мяч в дерби со «Спартаком».