Гендиректор ЦСКА оправдал Акинфеева за пропущенный мяч в дерби со «Спартаком»

Гендиректор ЦСКА Бабаев: вины Акинфеева в пропущенном голе от «Спартака» нет
Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев исключил вину вратаря Игоря Акинфеева в пропущенном голе в матче со «Спартаком», заявив, что ответственность за результат лежит на всей команде, передает «Матч ТВ».

«Проигрывает и выигрывает команда. Если попытаемся быть экспертами, то на пропущенный гол повлияла масса нюансов, это и расстановка футболистов, и удивительная траектория полета мяча», — пояснил гендиректор.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев. Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее в МВД заявили, что не получали информацию о драке фанатов после дерби ЦСКА — «Спартак».

Футбол. Чемпионат России
