«Динамо» предсказали победу над «Динамо»

Тренер Гладилин заявил, что «Динамо» победит в первом матче после ухода Карпина
ФК «Динамо» Махачкала

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ждет от динамовского дерби в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победы команды под руководством Ролана Гусева.

«Динамо» московское победит, потому что они находятся не на том месте в турнирной таблице, на котором должны находиться. Будет принципиальная игра, махачкалинцы хорошо играют от обороны, они будут играть хотя бы на ничейный вариант, а хозяева постараются навязать свою игру и пойдут за победой, у них других вариантов нет», — заявил Гладилин.

Московский клуб сыграет с «Динамо» из Махачкалы 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

8 ноября московское «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре РПЛ. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев. После этой игры Валерий Карпин ушел с поста главного тренера бело-голубых.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков.

Ранее в ЦСКА выступили с заявлением из-за избиения фаната после игры со «Спартаком».

Футбол. Чемпионат России
