«Я матч Россия — Чили под виски смотрел»: тренер Жулин о возвращении пива на стадионы

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин поддержал инициативу возвращения пива на российские футбольные стадионы. Его слова приводит Sport24.

«Возвращение пива на стадионы — самая большая победа нашего футбола. Это прекрасная новость, потому что футбол без него смотреть нельзя. Кому без пива было бы интересно смотреть матч Россия — Чили? Я вообще под виски смотрел», — признался Жулин.

Товарищеский матч между сборными России и Чили завершился поражением российских футболистов со счетом 0:2.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).

