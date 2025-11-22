В ЦСКА объяснили поражение «Спартаку» в дерби

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что команда не смогла добиться положительного результата из-за нюансов. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Речь не идет о положительном результате, ребята отдали все, что у них было. Это позитивно для будущего. Обе команды играют очень дисциплинированно как в оборонительной фазе, так и в атакующей. В таких играх решают детали — стандарты, VAR, так и произошло. У меня нет претензий к игрокам, они выложились полностью, они постарались», — заявил Романов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол оформил Игорь Дмитриев, который отличился на 43-й минуте игры после углового от Эсекьеля Барко. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 баллов. ЦСКА имеет в активе 33 очка и делит лидерство с «Краснодаром», в активе которого такое же количество баллов. При этом «быки» еще не играли свой матч 16-го тура.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Армейский клуб в тот же день примет на своем стадионе «Оренбург», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

