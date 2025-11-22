«Сильно поможет»: в ЦСКА заявили о важности возвращения Акинфеева

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини в эфире «Матч ТВ» заявил, что для армейского клуба очень важен факт возвращения вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком»

«У него огромный опыт. Такие матчи играются большей частью на психологически‑ментальном уровне. В этом Игорь нам очень сильно поможет. Мы более сбалансированы сейчас, но это не значит, что настроены больше обороняться», — отметил он.

Акинфеев получил повреждение в матче со «Спартаком» (3:2) в начале октября и с тех пор не выходил на поле.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на матч РПЛ.