Ветеран ЦСКА назвал явного фаворита в матче со «Спартаком»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин считает красно-синих явными фаворитами матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает «Чемпионат».

«Явный фаворит в дерби — ЦСКА. Не вовремя руководство «Спартака» поменяло тренера: из пяти последних матчей четыре выиграли. Пятеро футболистов «Спартака» приехали за пару дней до игры из своих сборных, прилетели издалека», — сказал Гришин.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что руководство «Спартака» поступило неразумно.