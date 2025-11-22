Экс-жена Мамаева заявила, что футболист отказывается общаться с дочерью

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, утверждает, что спортсмен отказывается общаться с их 11-летней дочерью.

Алана опубликовала в соцсетях разговор, в котором футболист упрекнул девочку в том, что она не интересуется его жизнью, а только просит деньги. Также Мамаев спросил, не хочет ли дочь поинтересоваться его состоянием и просто поговорить с ним.

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

