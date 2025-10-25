Губерниев рассказал, можно ли футболисту Мамаеву работать детским тренером

Знаменитый спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что экс-футболисту Павлу Мамаеву можно работать детским тренером, передает Legalbet .

«Может ли Мамаев работать, например, детским тренером? Не думаю, что он представляет опасность для окружающих. Насколько мне известно, у Павла есть собственная академия в Дубае. В этом смысле у него есть определённый опыт», — сказал Губерниев.

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

Ранее Мамаев начал учиться на тренера.