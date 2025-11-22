Австрийский лыжник: расстроился, когда отменили финал Кубка мира в Тюмени

Австрийский лыжник Мика Фермойлен рассказал, что хотел бы побывать в России, передает Sport24.

«Я никогда не был в России, но очень хочу это исправить. В 2022 году финал Кубка мира по лыжам должен был пройти в Тюмени, но FIS отменила его. Тогда я очень расстроился, потому что Россия всегда была очень интересной страной для меня», — сказал Фермойлен.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

