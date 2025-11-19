Австрийский лыжник рассказал об отношении европейцев к россиянам

Лыжник Фермойлен об отношении европейцев к россиянам: будут рады соревноваться

Австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что большинство его коллег положительно воспримут возвращение российских лыжников на международные соревнования. Его слова передает Sport24.

«Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию и будут рады снова соревноваться с россиянами. Есть выступающие против. Но могу заверить, что это очень небольшое количество людей», — заявил спортсмен.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российским саночникам запретили выступать в парных соревнованиях.