Звезда НХЛ встретился с сыновьями Овечкина

Хоккеист Макдэвид сфотографировался с сыновьями Овечкина после матча НХЛ
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид пообщался с детьми российского нападающего и капитана «Вашингтон «Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

20 ноября «Вашингтон» выиграл у «Ойлерз» со счетом 7:4, а Овечкин и Макдэвид обменялись игровыми свитерами. После игры Макдэвид встретился с Сергеем и Ильей Овечкиными.

В ночь на 21 ноября «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4. Овечкин в этом поединке отметился хет-триком. Всего в текущем сезоне нападающий забросил десять шайб. С учетом матчей плей‑офф у россиянина 984 гола, по этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин обновил рекорд по количеству вратарей, которым забивал.

Хоккей. НХЛ
