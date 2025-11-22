На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда ЦСКА заявил, что руководство «Спартака» поступило неразумно

Экс-футболист ЦСКА Гришин: руководство «Спартака» поступило неразумно
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что руководство столичного «Спартака» поступило неразумно, расставшись с главным тренером Деяном Станковичем, передает «Матч ТВ» .

«Было странное время для увольнения Станковича, «Спартак» выиграл четыре встречи из пяти. Это было не очень разумное решение руководства. Но мы не знаем, что творится внутри команды.
Отставка Станковича негативно скажется на «Спартаке» в матче с ЦСКА», — сказал Гришин.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее легенда ЦСКА предсказал точный счет в матче со «Спартаком».

Футбол. Чемпионат России
