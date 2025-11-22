Стало известно, сможет ли Акинфеев сыграть со «Спартаком»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил на трансляции в Telegram-канале «Удар Эджуке», что голкипер клуба Игорь Акинфеев готов сыграть в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».

«Акинфеев готов сыграть со «Спартаком», — сказал Брейдо.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Акинфеев высказался об оскорблениях от фанатов «Спартака».