Экс-тренер «Спартака» предсказал итог игры с ЦСКА

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ждет от дерби с ЦСКА ничьи.

«Игра будет принципиальная, в дерби не важно, кто на каком месте в турнирной таблице находится. Но «Спартак» находится не на том месте, где должен находиться. Болельщиков будет много, будет бескомпромиссная и хорошая игра. Сейчас ЦСКА показывает поставленную игру, ребята поверили в себя, тренер нашел с ними общий язык. Мой прогноз — будет все-таки ничейный результат. Голы будут, если прогнозировать точный счет — 1:1», — заявил Гладилин.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее стало известно, сможет ли Игорь Акинфеев сыграть со «Спартаком».