Макгрегору дали совет, как просить прощения у Хабиба

Американский комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган в своем подкасте высказался о возможном примирении Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, заявив, что ирландец должен попросить прощения в частном порядке.

«Если Конор захочет попросить прощения у Хабиба, это должно быть в частном порядке. И ты должен быть абсолютно серьезен, чувак. Ты должен убедить Хабиба в серьезности своих намерений. Потому что Хабиб не играет в эту игру», — сказал Роган.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

