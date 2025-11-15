На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ислам Махачев объяснил, почему Конор Макгрегор не вернется в октагон

Ислам Махачев о Коноре Макгрегоре: Хабиб сломал его
Global Look Press

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил на YouTube-канале Complex News, что ирландец Конор Макгрегор не вернется в октагон из-за того, что Хабиб Нурмагомедов сломал его психологически.

«Этот парень никогда не вернется. Хабиб сломал его психологически. Этот парень не вернется. Он больше никогда не будет драться. Я говорил об этом два года назад, и я всё ещё думаю, что он не собирается драться», — сказал Махачев.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Макгрегора дисквалифицировали на полтора года.

Летние виды спорта
