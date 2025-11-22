В МВД заявили о сокращении случаев мошенничества в сфере автострахования

В России резко сократилось число случаев мошенничества в сфере автострахования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«За 9 месяцев текущего года на территории РФ совершено 77 (-67,0%) фактов мошенничества в сфере автострахования», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в 2025 году были расследованы 101 преступление, что на 45,4% меньше, чем годом ранее. При этом раскрываемость инцидентов составила более 90%. Показатель оказался на 12% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

11 ноября руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, что главные признаки воздействия мошенников на продавца — это его желание продать автомобиль быстрее и с большим дисконтом. Кроме того, если в дальнейшем продавец будет проходить процедуру банкротства из-за долгов по кредитам, заниженная цена в договоре купли-продажи может послужить основанием для суда признать сделку по продаже автомобиля притворной и изъять автомобиль в счет погашения долгов, добавил эксперт.

Ранее в ЦБ заявили, что «перегнули палку» при борьбе с мошенничеством.