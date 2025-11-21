Капитан «Спартака» всего один раз общался со Станковичем лично

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин признался, что всего один раз разговаривал тет-а-тет с бывшим главным тренером московской команды Деяном Станковичем. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Он не нуждался в каком-либо совете ни от игроков, ни от штаба. Деян сам принимал все решения и не нуждался в чьём-то мнении. За полтора года, что он у нас работал, разговаривал с ним один раз. Год назад», — поделился он.

11 ноября «Спартак» уволил Станковича с поста главного тренера команды.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным арбитром на поединок был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее «Спартак» назначил шестилетнюю девочку «директором по дерби» с ЦСКА.