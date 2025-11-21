Овечкин обновил рекорд по количеству вратарей, которым забивал

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд по количеству голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которым забивал на протяжении своей карьеры.

В ночь на 21 ноября «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4. Овечкин в этом поединке отметился хет-триком. Одну из шайб россиянин забросил чешскому вратарю Якубу Добешу, который стал 185-м голкипером, пропустившим от Овечкина в играх «регулярки». Таким образом, Овечкин обновил собственный рекорд, который установил в начале 2025 года. Второе место по этому показателю занимает Яромир Ягр — 178 голкиперов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин получил штраф за участие в потасовке в матче НХЛ.