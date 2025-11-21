«Есть свои задачи»: в словенском клубе не хотят отпускать тренера в «Спартак»

В «Целе» не собираются вести переговоры со «Спартаком» по тренеру Риере

Президент «Целе» Валерий Колотило заявил, что в словенском клубе знают об интересе московского «Спартака» к тренеру Альберту Риере, однако вести переговоры не собираются. Его слова приводит Legalbet.

«Спартак» — большой клуб, и мы уважаем их интерес, но вести переговоры о переходе Альберта сейчас не будем. У «Целе» есть свои задачи. Команда, созданная Риерой, удивляет всю футбольную Европу и стоит на пороге самых больших успехов в своей истории», — отметил он.

Информация о желании «Спартака» сделать Риеру главным тренером появилась 3 ноября. 43-летний Риера, чей контракт с «Целе» действует до конца сезона, также интересует загребское «Динамо» и белградскую «Црвену Звезду». В прошлом сезоне под его руководством словенский клуб вышел в четвертьфинал Лиги конференций и выиграл национальный кубок.

11 ноября «Спартак» уволил Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

