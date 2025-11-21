Две передачи Дзюбы помогли «Акрону» одолеть аутсайдера РПЛ

«Акрон» обыграл «Сочи» в 16-м туре РПЛ, у Дзюбы две голевые передачи

Тольяттинский «Акрон» обыграл «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 3:2. Сочинский клуб изначально повел в матче со счетом 2:0, отличились Антон Зиньковский на 35-й минуте и Игнасио Сааведра на 56-й минуте, а потом тольяттинская команда сравняла за две минуты, дубль оформил Дмитрий Пестряков на 63-й и 65-й минутах. Победный для «Акрона» гол оформил Марат Бокоев на 80-й минуте.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 57-й минуте игры. Он записал на свой счет две голевые передачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сергей Чебан.

В турнирной таблице национального первенства тольяттинский клуб расположился на седьмой строчке, набрав 21 балл. «Сочи» — аутсайдер РПЛ, команда идет на предпоследнем месте с восемью очками.

В следующем туре РПЛ «Акрон» примет «Пари Нижний Новгород» 29 ноября, а сочинский клуб 1 декабря сыграет на домашней арене с махачкалинским «Динамо».

