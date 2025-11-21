На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Независимо от того, кого уволили»: в «Спартаке» высказались о матче с ЦСКА

Игрок «Спартака» Зобнин: любое дерби с ЦСКА — это 50 на 50
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что перед матчем со столичным ЦСКА в команде не думают о произошедших в команде изменениях. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Любое дерби с ЦСКА — это 50 на 50. Вот любое дерби. Независимо от того, в каком состоянии сейчас команда, что произошло накануне, кого уволили или не уволили. Все моменты, которые были до этого матча, просто не учитываются. На поле выходят 22 игрока и пытаются выяснить между собой отношения», — заявил он.

11 ноября «Спартак» уволил Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее «Спартак» назначил шестилетнюю девочку «директором по дерби» с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами