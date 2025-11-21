«Независимо от того, кого уволили»: в «Спартаке» высказались о матче с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что перед матчем со столичным ЦСКА в команде не думают о произошедших в команде изменениях. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Любое дерби с ЦСКА — это 50 на 50. Вот любое дерби. Независимо от того, в каком состоянии сейчас команда, что произошло накануне, кого уволили или не уволили. Все моменты, которые были до этого матча, просто не учитываются. На поле выходят 22 игрока и пытаются выяснить между собой отношения», — заявил он.

11 ноября «Спартак» уволил Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее «Спартак» назначил шестилетнюю девочку «директором по дерби» с ЦСКА.