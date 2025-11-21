Легенда ЦСКА: команда после перерывов на сборные играет неудачно

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московскому ЦСКА может помешать одолеть столичный «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) то, что многие игроки уезжали в сборные.

«У ЦСКА много футболистов уезжали в различные сборные. Команда собралась только на этой неделе. В команде были травмированы Акинфеев, Мойзес и Алвес, но сейчас они уже тренируются. В сборной России травму получил Обляков. ЦСКА после перерывов на игры сборных потерпел два поражения, но и «Спартак» после пауз играл неважно. ЦСКА хорошо играет верхним прессингом, особенно в первые минуты матча. Сейчас игроки приехали в клуб в разном состоянии. Возможно, со «Спартаком» ЦСКА будет играть от обороны. Хотелось бы, чтобы команды играли в свою игру», — сказал Масалитин.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» извинился за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».