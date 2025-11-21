На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок ЦСКА назвал фаворита матча со «Спартаком»

Экс-футболист Масалитин: ЦСКА является фаворитом игры со «Спартаком»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский ЦСКА является фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».

«ЦСКА идет на первом месте, он является фаворитом матча, несмотря на то, что играет в гостях. У «Спартака» произошла смена тренера, каждый футболист захочет проявить себя с хорошей стороны, чтобы завоевать место в основном составе. Такого эмоционального заряда хватает на две-три игры. В зимнюю паузу в «Спартаке» возможны изменения из-за того, что некоторые игроки приходили под Станковича. Вопрос в том, будут ли они играть в полную силу. «Спартак» будет думать об игре первого круга, в которой они уступали ЦСКА к 18-й минуте со счетом 0:3, но потом забил два мяча», — сказал Масалитин.

11 ноября Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее легенда «Спартака» объяснил причину раскола в команде после ухода Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами