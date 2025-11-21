Экс-игрок ЦСКА назвал фаворита матча со «Спартаком»

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский ЦСКА является фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».

«ЦСКА идет на первом месте, он является фаворитом матча, несмотря на то, что играет в гостях. У «Спартака» произошла смена тренера, каждый футболист захочет проявить себя с хорошей стороны, чтобы завоевать место в основном составе. Такого эмоционального заряда хватает на две-три игры. В зимнюю паузу в «Спартаке» возможны изменения из-за того, что некоторые игроки приходили под Станковича. Вопрос в том, будут ли они играть в полную силу. «Спартак» будет думать об игре первого круга, в которой они уступали ЦСКА к 18-й минуте со счетом 0:3, но потом забил два мяча», — сказал Масалитин.

11 ноября Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее легенда «Спартака» объяснил причину раскола в команде после ухода Станковича.