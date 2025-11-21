Легенда «Спартака» объяснил причину раскола в команде после ухода Станковича

Бубнов об уходе Станковича: убрали тренера, который с легионерами поговорить мог

Бывший футболист Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что в московском «Спартаке» после ухода Деяна Станковича произошел раскол, поскольку легионеры команды поддерживали сербского специалиста.

«С легионерами, я уверен, что у Романова никакого контакта нет — контакт был у Станковича. Для «Спартака» сейчас такой раскол произошел потому что, судя по всему, мало что он их приглашал, так они за него были. Убрали тренера, который с ними поговорить мог, он их там любил», — заявил Бубнов.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:45 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб, которым руководит Фабио Челестини, делит лидерство с «Краснодаром», в активе команд по 33 очка. «Спартак», который несколько дней назад уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, идет шестым, набрав за 15 матчей 25 баллов.

Ранее Генич заявил, что Станкович покинул «Спартак» не вовремя.