Стало известно о сроках решения CAS по участию российских сноубордистов в ОИ-2026

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2026 ожидается не позднее 3 декабря, передает «Матч ТВ».

«Мы рассчитываем на ответ 3 декабря. Дальше уже тянуть некуда. Полтора месяца отбора остается, а там еще куча нюансов», — пояснил он.

6 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян на международные соревнования.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее глава Федерации лыжных гонок Норвегии отказалась обсуждать допуск россиян на ОИ-2026.