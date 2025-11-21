Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил в своем аккаунте в соцсети Х основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову провести совместную тренировку.

«Брат, я часто вижу тебя в спортзале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братством», — написал Нурмагомедов.

Дуров оперативно отреагировал на предложение, попросив, чтобы боец поделился геолокацией.

В октябре Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби, где состоялась его встреча с Нурмагомедовым. Дуров также наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком троюродного брата Хабиба — Умара Нурмагомедова.

Умар Нурмагомедов на турнире UFC 321 в Абу-Даби одержал победу единогласным решением судей после трех раундов против Баутисты. Для российского бойца это стало 19-й победой в профессиональной карьере при одном поражении.

17 октября 2025 года Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести.

Ранее Хабиб заявил, что не хочет, чтобы Махачев дрался в Белом доме.