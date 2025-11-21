«Динамо» ищет иностранца на пост главного тренера

Московское «Динамо» планирует пригласить иностранного специалиста на пост главного тренера, освободившийся после ухода Валерия Карпина. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Такой вариант является приоритетным для руководства клуба, хотя возможность назначения российского тренера полностью не исключается. На текущий момент клубу не удалось достичь договоренности ни с одним из рассматриваемых кандидатов. Исполняющим обязанности главного тренера команды остается Ролан Гусев.

В тренерском штабе динамовцев Гусев работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Следующий матч команда проведет 21 ноября против «Краснодара».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

Ранее Губерниев заявил, что Карпин набедокурил в «Динамо».