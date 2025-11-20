Губерниев заявил, что Карпин набедокурил в «Динамо»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губерниев: Карпин набедокурил в «Динамо», а Гусеву разгребать
Пресс-служба ТНТ

Журналист Дмитрий Губерниев оценил работу Валерия Карпина в московском «Динамо», заявив, что специалист набедокурил в столичном клубе, передает «Матч ТВ».

«Хочется пожелать Ролану Гусеву удачи. Чтобы он уже без шараханий по‑настоящему возглавил команду. Карпин набедокурил, а Гусеву разгребать. Не позавидуешь ему», — сказал Губерниев.

В тренерском штабе динамовцев Гусев работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Следующий матч команда проведет 21 ноября против «Краснодара».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

Ранее легенда «Ростова» поддержал назначение Гусева в «Динамо».

