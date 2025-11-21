«Для него не существует невозможных целей»: Фетисов о хет-трике Овечкина

Фетисов о возможной 1000 голов Овечкина: набирает форму, все складывается

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисoв заявил, что для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не существует недостижимых целей. Его слова приводит «Чемпионат».

«Для него не существует целей, которых невозможно достичь. Набирает форму. Начало сезона он пожил под критикой. Но все складывается», — заявил Фетисов.

21 ноября Овечкин оформил хет-трик в матче Национальной хоккейной-лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс»

Матч против «Монреаль Канадиенс» завершился со счетом 8:4. Овечкин забил 982-й, 983-й и 984-й гол в НХЛ, приблизившись к рекорду Гретцки, который составляет 1016 голов.

Овечкин также отдал результативную передачу и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ, набрав в сумме 1643 очка (907 голов и 736 передач). Он обошел канадца Джо Сакика, занимавшего ранее десятую позицию в этом рейтинге.

«Вашингтон» после 21 сыгранного матча занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 24 очка.

Ранее Овечкин получил штраф за участие в потасовке в матче НХЛ.